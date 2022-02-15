Юрий Каминский: «Можно было переждать ветер, а Латыпов начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал выступление в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Латыпов с преимуществом в 50 секунд лидировал перед последним огневым рубежом, но после стрельбы стоя ушел на два штрафных круга.

Россияне стали в эстафете третьими.

«Латыпов рано повесил медаль на шею. Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали.

В жизни все бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было», – сказал Каминский.