Юрий Каминский: «Можно было переждать ветер, а Латыпов начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Юрий Каминский Олимпиада-2022 Эдуард Латыпов Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпийских играх в Пекине. 

Латыпов с преимуществом в 50 секунд лидировал перед последним огневым рубежом, но после стрельбы стоя ушел на два штрафных круга. 

Россияне стали в эстафете третьими. 

«Латыпов рано повесил медаль на шею. Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали.

В жизни все бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было», – сказал Каминский. 

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