Халили о первом этапе в эстафете: «На концовочку не хватило, на последней части потух нормально»

Российский биатлонист прокомментировал сове выступление на первом этапе эстафеты на Олимпиаде-2022.

«На концовочку не хватило прям. Там на середине круга на самых тяжелых участках старался натянуть. На последней части потух нормально. Когда промазал, я понимал, что приличный ветер был. Когда вставлял доп – краем глаза видел, что и у Лагрейда, и у Лессера были незакрытые мишени. Понял, что нужно закрывать и уходить.

Да, я был готов к эстафете. Мне тренеры сказали, чтобы я не расслаблялся после индивидуальной гонки.

Лучше быть готовым и не побежать, чем быть неготовым и побежать. Настраивался на гонку. Когда сказали, что я бегу – это не было такой уж новостью для меня», – сказал Халили в эфире «России 1».