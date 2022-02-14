Зайцева о составе на эстафету: «Нет Серохвостова? У Халили больше опыта на Кубке мира, и он эмоционально более устойчивый»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева оценила состав сборной России по биатлону на мужскую олимпийскую эстафету в Пекине.

15 февраля в гонке выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

«Таков выбор, таково решение тренерского штаба. Они знают, кого ставить. Оспорить не могу, согласиться могу. Я доверяю тренерам. Как они предлагают, так оно и есть.

Нет в составе на эстафету Даниила Серохвостова? У него еще нет опыта выступлений на Кубке мира. У Карима Халили больше опыта, и он эмоционально более устойчивый.

А у Серохвостова все еще впереди. Да, ты молодой, ты веселый, ты думаешь, что всех победишь, но так, может быть, и бывает, но не всегда. Хорошо, что Даниил отобрался на Игры и бежал спринт и пасьют.

Это прекрасно для его опыта, но в эстафету тренерский штаб ставит сильнейших, поэтому здесь вообще не должно быть вопросов по составу. Ребята в эстафетной команде собрались достойные», – сказала Зайцева.

Олимпиада-2022. Биатлон. Халили, Логинов, Цветков и Латыпов выступят за Россию в эстафете