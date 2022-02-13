Юрий Каминский: «Сегодняшняя медаль Латыпова – это счастье. Хорошая стрельба, но она не просто так берется, она от хорошего функционального состояния»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал выступление российских биатлонистов в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль.

«Сегодняшняя медаль – это счастье, о чем тут говорить. Хорошая стрельба, но она не просто так берется, она берется из хорошего функционального состояния. Видно было, что Эдик набирает форму.

Я думаю, что последствия ковида он преодолел окончательно еще в спринтерской гонке, а сейчас пришла и стрельба. Просто он почувствовал, как и с какой скоростью стрелять, и выдал то, что необходимо.

Помогали ли ему психологически или он справился сам? По-разному. Это, на самом-то деле, много работы и лично его, и тренеров – постоянно анализировали, обсуждали и в итоге все получилось.

Цветков жаловался на ветер? Я думаю, что Максим на высочайшей концентрации прошел предыдущие старты, сейчас чуть немного этого не хватило. Но, естественно, ветер и снег внесли свои коррективы.

С Серохвостовым не говорил, но будем разбираться», – сказал Каминский.

Чтобы прорваться к медали, Латыпов подчинил ветер до 20 м/с. Не поверите, но стрелять в порывы ему удобнее, чем при штиле!

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