Эдуард Латыпов: «Перед стартом смотрел эстафету лыжников. Выходил на свою гонку с чувством радости за ребят и тоже хотел порадовать болельщиков»

Российский биатлонист рассказал, что испытывает после завоевания бронзы в гонке преследования

«Ощущения радости и благодарности. Шел к этому с детства, много лет. Я очень счастлив, настроение великолепное.

Отдал все силы на последнем круге, чтобы сохранить свою позицию, и очень рад, что все получилось. Сегодня сложная погода – ветер, холодно. Было не очень хорошее скольжение из-за свежего снега, поэтому всем спортсменам было достаточно тяжело бежать.

Но хочу поблагодарить сервис – в таких тяжелых условиях они сделали хорошие лыжи, и это помогло сегодня выиграть медаль. Думаю, для болельщиков гонка была очень интересная, непредсказуемая и запоминающаяся.

Я справился с тремя рубежами. Слава богу, что попал последний выстрел. Потому что был сильный порыв ветра, я немножко медленнее стрелял, чем Фийон. Он успел попасть в период затишья, а я сделал только три выстрела. На четвертом меня выдуло, и пришлось бороться с пятым. Получилось, концовка была напряженная, в борьбе. Благодарен, что справился с этим.

Перед стартом смотрел эстафетную гонку лыжников. Это была супергонка в их исполнении. Поздравляю ребят, они большие молодцы. Увидев, что они выиграли, мы поехали сюда с приподнятым настроением. Выходил на свою гонку с чувством радости за ребят и тоже хотел порадовать болельщиков», – сказал Латыпов.