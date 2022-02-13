Врач сборной Норвегии о Тандревольд: «Она в сознании, но состояние вялое и подавленное»

Теги сборная Норвегии жен происшествия Пер-Арне Ботнан Ларс Кольсруд Олимпиада-2022 Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Врач сборной Норвегии Ларс Кольсруд рассказал о состоянии норвежки Ингрид Тандревольд

На финишном круге в гонке преследования Тандревольд стало плохо, и она резко сбавила скорость. Она шла на третьем месте после заключительной стрельбы, но финишировала лишь 14-й. 

После финиша Тандревольд не могла идти самостоятельно, ей понадобилась помощь врачей.

«Она в сознании. Она все время была в сознании. Ее состояние сейчас – вялое и подавленное», – сказал Кольсруд. 

«Я не знаю ничего, кроме того, что она очнулась. За ней ухаживает врач. Мы не будем должным образом праздновать золото и бронзу, пока не узнаем, как обстоят дела с Ингрид», – заявил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан TV2. 

Норвежке Тандревольд стало плохо во время гонки преследования на Олимпиаде-2022. Она не смогла самостоятельно идти после финиша

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные