Врач сборной Норвегии о Тандревольд: «Она в сознании, но состояние вялое и подавленное»

Врач сборной Норвегии Ларс Кольсруд рассказал о состоянии норвежки .

На финишном круге в гонке преследования Тандревольд стало плохо, и она резко сбавила скорость. Она шла на третьем месте после заключительной стрельбы, но финишировала лишь 14-й.

После финиша Тандревольд не могла идти самостоятельно, ей понадобилась помощь врачей.

«Она в сознании. Она все время была в сознании. Ее состояние сейчас – вялое и подавленное», – сказал Кольсруд.

«Я не знаю ничего, кроме того, что она очнулась. За ней ухаживает врач. Мы не будем должным образом праздновать золото и бронзу, пока не узнаем, как обстоят дела с Ингрид», – заявил менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан TV2.

Норвежке Тандревольд стало плохо во время гонки преследования на Олимпиаде-2022. Она не смогла самостоятельно идти после финиша