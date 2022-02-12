Дмитрий Губерниев: «Надеялся, что бронза в смешанной эстафете раскрепостит Логинова, но сейчас он сжался в комок обратно»

Теги сборная России жен Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2022 Александр Логинов Максим Цветков Эдуард Латыпов Даниил Серохвостов Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Стрельбу нужно наладить. Физически хорошо готов (Александр) Логинов и (Эдуард) Латыпов, а Цветков ходом обыграл (Даниила) Серохвостова и Логинова, но четыре промаха для Саши чересчур много.

Максим поборется за медаль в гонке преследования: это наша народная забава – создавать проблему в спринте и преодолевать ее в пасьюте. Латыпову нужно было на промах меньше, чтобы рассчитывать на медаль в пасьюте.

Надеялся, что бронза (в смешанной эстафете) раскрепостит Логинова. Он блестяще провел стойку, был героем эстафеты. Но сейчас он сжался в комок обратно. Посмотрим, как будет дальше, здесь все волнообразно», – сказал Губерниев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные