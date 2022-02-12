Дмитрий Губерниев: «Надеялся, что бронза в смешанной эстафете раскрепостит Логинова, но сейчас он сжался в комок обратно»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов в гонке преследования на в Пекине.

«Стрельбу нужно наладить. Физически хорошо готов (Александр) Логинов и (Эдуард) Латыпов, а Цветков ходом обыграл (Даниила) Серохвостова и Логинова, но четыре промаха для Саши чересчур много.

Максим поборется за медаль в гонке преследования: это наша народная забава – создавать проблему в спринте и преодолевать ее в пасьюте. Латыпову нужно было на промах меньше, чтобы рассчитывать на медаль в пасьюте.

Надеялся, что бронза (в смешанной эстафете) раскрепостит Логинова. Он блестяще провел стойку, был героем эстафеты. Но сейчас он сжался в комок обратно. Посмотрим, как будет дальше, здесь все волнообразно», – сказал Губерниев.