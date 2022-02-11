Виталий Норицын: «Радует, что Резцова конкурентоспособна и при удачной стрельбе может завоевывать медали. Но от этого и обидно, что их нет»

Личный тренер российской биатлонистки Кристины Резцовой Виталий Норицын прокомментировал выступление спортсменки в спринте на в Пекине (6-е место).

«Все рядом, в одном выстреле. В принципе, в этом сезоне было много гонок, когда она оставалась в одном выстреле от пьедестала. Радует, что есть шанс, что она конкурентоспособна и при удачной стрельбе может завоевывать медали. Но от этого и обидно, что их нет.

Психология тут ни при чем. Это недоработка, потеря контроля, концентрации. Лежа у нее на протяжении всего сезона встречаются рубежи, с которыми она не справляется.

Мы всегда рассчитываем на медаль, приехали сюда биться – она конкурентоспособна, осталось только «стрельнуть». Но, к сожалению, слово «только» тут не подходит.

Сегодня была спокойная ветровая обстановка, многие работали на ноль – все пять человек, что оказались перед ней. Ройселанн немного в другой лиге бегает, и стреляет без штрафа, с ней бороться тяжело, а с остальными – по силам», – сказал Норицын.

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