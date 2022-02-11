Светлана Ишмуратова: «Стрельба россиянок оставляла желать лучшего. Если соперницы стреляют «ноль», то нашим надо «суперноль» делать»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала результаты женского спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Лучшая из россиянок заняла в спринте 6-е место. стала 13-й, – 20-й, – 47-й.

– Что сказать? Скорость вроде есть. Резцова это наглядно продемонстрировала. Нигматуллина была чуть медленнее. Но, я думаю, у них хорошие стартовые позиции для пасьюта. То есть мы не теряем надежды.

Но стрельба, конечно же, оставляла желать лучшего. Если соперницы стреляют «ноль», то нашим надо «суперноль» делать. Если соперницы не ошибаются, то и мы не должны были ошибаться. Но, опять же, в любом случае есть шансы на медаль в пасьюте.

– То есть разноса выступление наших биатлонисток в спринте не заслуживает?

– Нет, конечно. Все равно видно борьбу, видно скорость. У Кристины 22 секунды проигрыш по скорости, у Ульяны – 40. Все-таки это уже не так тяжело, не так много, как раньше. Это уже звучит как-то более нормально. Но сложно, конечно, со стороны сказать что-то более конкретное. Если бы я была там, я бы понимала, что к чему.

– Что не получилось в стрельбе? Психологический аспект?

– Нет, думаю, это какие-то ошибки чисто технического характера. Когда начинают ошибаться с первого рубежа, имея хороший разгон и скорость, это уже чисто технические моменты. Кто в трубу смотрел, тот может все сказать.

Я так конкретно, конечно, не скажу. Ну, может, изготовка не та, может, неправильно обработан спусковой крючок. Нужно его очень нежно нажимать. Но бывает, что в пылу борьбы его дергаешь. Ветер, может быть, где-то подул. В общем, разные моменты бывают, – сказала Ишмуратова.