Глава МОК планирует встретиться с Шуай Пэн во время Олимпиады в Пекине. Экс-теннисистка обвинила в сексуальном насилии китайского чиновника и перестала выходить на связь

Глава МОК Томас Бах во время Олимпиады в Пекине, стартующей в пятницу, планирует встретиться с Шуай Пэн и представителем Олимпийского комитета Китая.

Шуай Пэн, напомним, осенью обвинила в сексуальном насилии высокопоставленного китайского партийного чиновника, после чего перестала выходить на связь.

Когда начался международный скандал, теннисистка ненадолго вернулась в медиапространство и дважды созвонилась с МОК. Сомнения в ее благополучии сохраняются, а Женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае до проведения в стране полноценного расследования обвинений Шуай.

При этом глава организации «Армия выживших», созданной после дела Ларри Нассара, Джули Энн Риверс-Кокран назвала эту встречу неуместной.

«Это не только ужасная, но и опасная идея – она неуместна и не учитывает последствия перенесенной травмы, а значит, сама может стать новым травмирующим опытом.

Предполагать, что Шуай Пэн имеет возможность говорить что хочет, и по доброй воле согласиться на эту встречу, мягко говоря, легкомысленно. Со стороны МОК это безответственно и только напоминает об их предыдущем бездействии.

Даже если жертва отказывается от обвинений, это обычно делается под давлением, угрозами и тому подобным. МОК ничего из этого не учитывает», – сказала Риверс-Кокран.

Китай делает вид, что Шуай Пэн в порядке, но от этого за нее только страшнее. Теннис сплотился как никогда, Пекин требуют лишить Олимпиады

Женский теннис все же уходит из Китая из-за Шуай Пэн. Сколько денег они потеряют и что теперь будет? (Спойлер: никто не знает)

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