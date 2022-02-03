Владимир Путин: «Мы против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации»

Президент России Владимир Путин считает, что спорт не должен быть политизирован.

«Спорт – уникальное явление человеческой цивилизации. И большие спортивные праздники призваны способствовать сближению народов, углублению взаимопонимания, продвижению общепризнанного принципа «честной игры». Яркое тому подтверждение – успешное проведение в нашей стране таких масштабных спортивных мероприятий, как зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, чемпионат мира по футболу 2018 года.

Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику «коллективного наказания» за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением.

И конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещенных препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», – сказал Путин в интервью с генеральным директором и главным редактором Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном.