Пресс-атташе СБР о замене Васнецовой на Буртасову: «Возникнут трудности из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждем ответа от оргкомитета Пекина»

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Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал возможную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Сегодня стало известно, что Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус.

«Возникнут трудности из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждем ответа от оргкомитета Пекина. Как-то будет решаться это.

Два теста Васнецовой были сделаны в Пекине. Тесты на Олимпиаде берут каждый день у всех. Если хоть один тест положительный – человека изолируют. Если два теста положительных, то человека переводят из Олимпийской деревни в карантинный отель.

У остальных членов сборной негативные тесты? Естественно. Если бы был хоть один, то и этот спортсмен был бы удален», – сказал Аверьянов.

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