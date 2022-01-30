Пресс-атташе СБР о замене Васнецовой на Буртасову: «Возникнут трудности из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждем ответа от оргкомитета Пекина»

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал возможную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Сегодня стало известно, что Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус.
«Возникнут трудности из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждем ответа от оргкомитета Пекина. Как-то будет решаться это.
Два теста Васнецовой были сделаны в Пекине. Тесты на Олимпиаде берут каждый день у всех. Если хоть один тест положительный – человека изолируют. Если два теста положительных, то человека переводят из Олимпийской деревни в карантинный отель.
У остальных членов сборной негативные тесты? Естественно. Если бы был хоть один, то и этот спортсмен был бы удален», – сказал Аверьянов.
Евгения Буртасова: «Олимпиада? У меня нет документов. Насколько я понимаю, надо было вести дневник здоровья на две недели»