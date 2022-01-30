Пресс-атташе СБР о замене Васнецовой на Буртасову: «Возникнут трудности из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждем ответа от оргкомитета Пекина»

Пресс-атташе Союза биатлонистов России ( ) Сергей Аверьянов прокомментировал возможную замену на Евгению Буртасову в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Сегодня стало известно, что Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус.

«Возникнут трудности из-за паспорта здоровья? Не знаем. Поэтому и ждем ответа от оргкомитета Пекина. Как-то будет решаться это.

Два теста Васнецовой были сделаны в Пекине. Тесты на берут каждый день у всех. Если хоть один тест положительный – человека изолируют. Если два теста положительных, то человека переводят из Олимпийской деревни в карантинный отель.

У остальных членов сборной негативные тесты? Естественно. Если бы был хоть один, то и этот спортсмен был бы удален», – сказал Аверьянов.

Евгения Буртасова: «Олимпиада? У меня нет документов. Насколько я понимаю, надо было вести дневник здоровья на две недели»