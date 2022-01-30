Заместитель руководителя команды ОКР: «Ночью поняли, что жить в олимпийской деревне тяжело – низкая температура в номерах. Заказали обогреватели»

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Заместитель руководителя команды Олимпийского комитета России (ОКР) в Пекине-2022 Сергей Косилов рассказал о проблемах в олимпийской деревне горного кластера Чжанцзякоу.

«Была низкая температура в ряде номеров, которую мы могли ощутить после проживания первой ночи. Так как здесь много солнца, днем комнаты нагреваются, а ночью мы поняли, что жить в таких номерах тяжело.

Мы заказали обогреватели, ими снабдили все номера. Если эти обогреватели не справлялись со своими задачами, мы заказали еще дополнительные. Поэтому на сегодняшний день мы с этой задачей справились», – сказал Косилов.

Как выглядит олимпийская деревня Пекина-2022? Кровати регулируются по длине, под 700 блюд в меню (без перца и лаврового листа)

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