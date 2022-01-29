Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на ковид, 19 из них – члены сборных

Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на коронавирус.

19 из них – члены сборных, еще 10 – лица, связанные с проведением Олимпиады.

Всего 28 января в Пекин на Олимпиаду прибыли 1418 человек.

Также семь человек (не входящих в составы сборных) сдали положительные тесты в ходе ежедневного тестирования в «пузыре» на .

Ковид-лавина в сборной России перед Олимпиадой: фигуристы забили на «пузырь», биатлонисты запутались в документах

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?