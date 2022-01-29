Журналист ARD Клаус Люфен: «Ситуация с коронавирусом в Пекине-2022 критическая. Олимпиада не должна проходить в таких условиях»

Журналист немецкого телеканала ARD Клаус Люфен рассказал о ситуации с коронавирусом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Люфен сдал два отрицательных теста в Германии перед вылетом, затем еще один отрицательный в аэропорту. Но после прилета в Пекин его тест оказался положительным – Люфена поместили в изолятор.

«Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые необходимо выполнить, существует значительный пробел, который невозможно предотвратить. У меня такое ощущение, что каждый час в мой отель-изолятор приходят один или два новых человека. Сейчас ситуация очень критическая. Меня мучает абсолютно тревожное чувство.

Персонал тут очень дружелюбный, но смущает то, что тебе приходится иметь дело только с людьми в полных антикоронавирусных костюмах.

С журналистской точки зрения однозначно можно сказать одно: эти зимние Олимпийские игры не должны были состояться в таких условиях и должны были быть отложены на год», – рассказал Люфен.

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