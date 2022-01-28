Чемпионат Европы. Спринт. Первушин стартует 6-м, Поршнев – 12-м, Томшин – 33-м, Пащенко – 44-м, Мухамедзянов – 60-м, Поварницын – 73-м

28 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет мужской спринт.

Чемпионат Европы по биатлону

Арбер, Германия

Мужчины

Спринт

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

6. Михаил Первушин (Россия)

12. (Россия)

28. Лукас Фрацшер (Германия)

29. Сергей Бочарников (Беларусь)

30. (Норвегия)

33. Василий Томшин (Россия)

37. Эмильен Клод (Франция)

39. Филипп Хорн (Германия)

41. Патрик Браунхофер (Италия)

44. (Россия)

46. Даниэле Каппеллари (Италия)

53. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

60. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

62. Юстус Штрелов (Германия)

68. Ховард Бугетвейт (Норвегия)

71. (Норвегия)

73. (Россия)

88. Александр Андерсен (Норвегия)

119. Синдре Йорде (Норвегия)