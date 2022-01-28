Чемпионат Европы. Спринт. Первушин стартует 6-м, Поршнев – 12-м, Томшин – 33-м, Пащенко – 44-м, Мухамедзянов – 60-м, Поварницын – 73-м

Теги сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты чемпионат Европы сборная Италии сборная Беларуси Эрленд Овренг Бьонтегорд Сергей Бочарников спринт Филипп Хорн Петр Пащенко Александр Поварницын Ховард Бугетвейт Ильназ Мухамедзянов Александр Андерсен Никита Поршнев Юстус Штрелов Василий Томшин Эмильен Клод Даниэле Каппеллари Патрик Браунхофер Лукас Фрацшер Михаил Первушин Йоханнес Дале Сверре Дален Аспенес Синдре Йорде Биатлон

28 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет мужской спринт.

Чемпионат Европы по биатлону

Арбер, Германия

Мужчины

Спринт

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

6. Михаил Первушин (Россия)

12. Никита Поршнев (Россия)

28. Лукас Фрацшер (Германия)

29. Сергей Бочарников (Беларусь)

30. Йоханнес Дале (Норвегия)

33. Василий Томшин (Россия)

37. Эмильен Клод (Франция)

39. Филипп Хорн (Германия)

41. Патрик Браунхофер (Италия)

44. Петр Пащенко (Россия)

46. Даниэле Каппеллари (Италия)

53. Сверре Дален Аспенес (Норвегия)

60. Ильназ Мухамедзянов (Россия)

62. Юстус Штрелов (Германия)

68. Ховард Бугетвейт (Норвегия)

71. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия)

73. Александр Поварницын (Россия)

88. Александр Андерсен (Норвегия)

119. Синдре Йорде (Норвегия)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные