«Не понимаю, как у спортсмена может не быть QR-кода. Думаю, что СБР за это «прилетит». Журова о российских биатлонистках, которые не смогли выехать в Пекин

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала ситуацию с вылетом сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекин.

Ранее стало известно, что спортсменки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, старший тренер женской команды Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами.

«Для меня это удивительно, потому что у всех спортсменов QR-код должен быть – они постоянно летают, у них столько соревнований. Может быть, что-то не сработало в системе. Перед такими стартами, как Олимпиада, все проверяется несколько раз.

Думаю, что СБР (Союзу биатлонистов России – Sports.ru) за это «прилетит», они же за это отвечают. Сам спортсмен, конечно, тоже должен нести ответственность. Но представители федерации, исполнительный директор, должны щепетильно отслеживать такие вещи. Перед Олимпийскими играми надо все нюансы проверять – тем более, QR-код на свой же рейс.

Если у нас такое происходит, то и в других командах, наверное, есть что-то подобное. Надеюсь, биатлонисты сделают QR-коды и полетят днями позже. Но вообще, это все равно нервяк. Я не понимаю, как сейчас у спортсмена может не быть QR-кода, все этим озабочены. Не нужно всегда на организаторов надеяться, надо думать и самому», – заявила Журова.

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