«Мы с Халили были немного в шоке от слов Бабикова. Думаю, он имел в виду другое». Серохвостов об атмосфере в сборной России

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал слова Антона Бабикова об атмосфере в национальной команде.

Накануне Бабиков заявил, что коллективу сборной России не хватает дружеского общения.

«Когда мы с Каримом Халили вчера смотрели трансляцию, то немного были в шоке от его слов. Мы каждый вечер проводим вместе, на сборах и этапах вместе. Не знаю, почему он так сказал.

Думаю, что он имел в виду другое. Не про отношения между спортсменами, а по всей сборной России – девчонок, персонал, тренеров и так далее», – сказал Серохвостов.

Кристина Резцова о словах Бабикова про атмосферу в команде: «Согласна с ним. Мы друг с другом почти не общаемся»

Антон Бабиков: «У нас в коллективе нет дружеского общения, что мы можем сесть дружно за стол, выпить чаю. Нам не хватает этого»