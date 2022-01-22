Антон Бабиков: «У нас в коллективе нет дружеского общения, что мы можем сесть дружно за стол, выпить чаю. Нам не хватает этого»

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о взаимоотношениях в национальной команде.

– Вы сказали, что нет общения в команде. Что вы имели в виду?

– Я не говорил, что нет общения. Я сказал, что у нас нет никаких конфликтных отношений. Когда я говорю, что мы не говорили с тренерами, это не значит, что мы ругаемся, как-то друг к другу относимся недостаточно уважительно или еще что-то.

Я просто говорю, что у нас нет в коллективе дружеского общения, что мы можем сесть все дружно за стол, посидеть, выпить чаю, обсудить ситуацию, чтобы все чувствовали, что мы одна команда – не только, когда мы выходим на эстафету, а каждый день.

– А почему так? Может, из-за пандемии? Мы должны беречь друг друга?

– Я не думаю, что из-за пандемии. Мы в любом случае питаемся вместе, живем вместе, ездим вместе. Просто так сложилось. Кому-то нужно взять на себя это бремя – не бремя даже, а ответственность, и сказать: давайте сегодня кушаем все за одним столом.

– Может быть, вам?

– Я не капитан команды, я шестой номер команды.

Особенно я бы отметил норвежскую команду, потому что у них это видно – они, даже несмотря на пандемию, собирают вместе пазлы, играют во всякие игры и прочее. Вот нам не хватает этого.

Как это сделать? Думаю, кто-то из тренеров все-таки должен взять на себя эту ответственность и сказать: сегодня мы все меняем, сегодня мы все вместе сидим за ужином и обсуждаем какие-нибудь потрясающие фильмы или еще что-нибудь, – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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