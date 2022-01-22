Зюганов о рекомендации украинским олимпийцам не давать интервью на русском: «Удивительная глупость, стыдобушка. Это отъявленный факт русофобии и национализма»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал новость о рекомендации Минспорта Украины для своих спортсменов не давать интервью на русском языке во время Олимпийских игр в .

«Это, во-первых, удивительная глупость. Во-вторых, это стыдобушка. Это средневековье, дикое и страшное. С другой стороны, это отъявленный факт русофобии, национализма и пренебрежения к своей собственной истории и своему народу. Те, кто это предлагает, забыли, что почти половина населения на Украине считает родным языком русский.

Так что ничего удивительного. В данном случае Украина сама оказалась оккупирована нацистами, бандеровцами, цэрэушниками. А у них одна цель – максимально рассорить наши народы. Чем они и занимаются. В данном случае и в ходе спортивных состязаний.

Большей мерзости трудно себе представить. Уверен, что спортсмены Украины не выполнят эту установку. Это нормальные, вменяемые люди. Я их многих знаю, со многими дружу. Многие ребята со мной в армии служили и сейчас поддерживают связь. Но, я думаю, переживем мы эти мерзости», – сказал Зюганов.

Минспорт Украины рекомендовал олимпийцам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с российскими спортсменами на Играх в Пекине («Матч ТВ»)