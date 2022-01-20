Бабиков выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону. Ранее он не попал в состав сборной России на Олимпиаду

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Ранее спортсмен не попал в основной состав на Олимпиаду-2022 в Пекине. Сейчас он числится в команде как запасной.

Для Бабикова это вторая победа в личных гонках на Кубке мира: в сезоне-2016/17 он выигрывал пасьют в Эстерсунде. Также он является чемпионом мира в эстафете 2017 года.

На Играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, должны выступить Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

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