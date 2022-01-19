Юрий Каминский: «Олимпийские игры превращаются в шоу. У нас в Пекине не будет оружейника – это такая кривая политика МОК»

Теги сборная России МОК Юрий Каминский Пекин-2022 Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Не могу удержаться, чтобы не сказать следующее. Олимпийские игры все больше превращаются в политическое шоу. У нас в Пекине не будет оружейника, некоторых специалистов, которых хотелось бы видеть там.

Это делается, чтобы превратить спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Эта такая кривая политика МОК», – рассказал Каминский.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные