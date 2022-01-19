Юрий Каминский: «Олимпийские игры превращаются в шоу. У нас в Пекине не будет оружейника – это такая кривая политика МОК»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).
«Не могу удержаться, чтобы не сказать следующее. Олимпийские игры все больше превращаются в политическое шоу. У нас в Пекине не будет оружейника, некоторых специалистов, которых хотелось бы видеть там.
Это делается, чтобы превратить спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Эта такая кривая политика МОК», – рассказал Каминский.