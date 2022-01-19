Юрий Каминский: «Олимпийские игры превращаются в шоу. У нас в Пекине не будет оружейника – это такая кривая политика МОК»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Не могу удержаться, чтобы не сказать следующее. Олимпийские игры все больше превращаются в политическое шоу. У нас в не будет оружейника, некоторых специалистов, которых хотелось бы видеть там.

Это делается, чтобы превратить спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Эта такая кривая политика , – рассказал Каминский.