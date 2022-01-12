Майгуров об отказе Шашилова общаться с прессой: «Он больше человек дела, чем разговоров, поэтому я к решению отношусь нейтрально»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал отказ тренера женской команды Михаила Шашилова от общения с журналистами на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«В этом вопросе я займу нейтральную позицию, потому что у него нет прямых обязанностей общаться с прессой. С другой стороны, всегда можно сказать пару слов, но часто пары слов для прессы не хватает.

У тренера не всегда и не при всех результатах есть желание общаться с журналистами, хотя, на мой взгляд, можно прокомментировать любой результат, но нужно относиться с пониманием к индивидуальным особенностям того или иного человека.

Михаил Викторович больше человек дела, чем человек разговоров, поэтому в данном случае я к этому решению отношусь нейтрально», – заявил Майгуров.

«Тренер, удар надо держать. Вопросов много». Губерниев в стихах рассказал, что Шашилов не пришел на интервью после спринта в Оберхофе