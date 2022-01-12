Майгуров об отказе Шашилова общаться с прессой: «Он больше человек дела, чем разговоров, поэтому я к решению отношусь нейтрально»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Михаил Шашилов Оберхоф Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал отказ тренера женской команды Михаила Шашилова от общения с журналистами на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«В этом вопросе я займу нейтральную позицию, потому что у него нет прямых обязанностей общаться с прессой. С другой стороны, всегда можно сказать пару слов, но часто пары слов для прессы не хватает.

У тренера не всегда и не при всех результатах есть желание общаться с журналистами, хотя, на мой взгляд, можно прокомментировать любой результат, но нужно относиться с пониманием к индивидуальным особенностям того или иного человека.

Михаил Викторович больше человек дела, чем человек разговоров, поэтому в данном случае я к этому решению отношусь нейтрально», – заявил Майгуров.

«Тренер, удар надо держать. Вопросов много». Губерниев в стихах рассказал, что Шашилов не пришел на интервью после спринта в Оберхофе

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