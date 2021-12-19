🥇 Буртасова и Бабиков победили в сингл-миксте на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков одержали победу в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Кубок IBU по биатлону-2021/22

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Сингл-микст

1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) – 39.39,2 (0+9)

2. Швеция (Элизабет Хогберг, Виктор Брандт) – 25,7 (0+5)

3. Италия (Ребекка Пасслер, Патрик Браунхофер) – 45,2 (0+5)

4. Франция (Лу Жанмонно Лоран, Эмильен Клод) – 58,4 (1+10)

5. Австрия (Кристина Оберталер, Магнус Оберхаузер) – 1.14,1 (2+9)

6. Германия (Юлиане Фрювирт, Юстус Штрелов) – 1.18,1 (2+7)...

8. Норвегия (Каролине Кноттен, Йоханнес Дале) – 1.28,8 (4+11)

Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе