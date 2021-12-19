🥇 Буртасова и Бабиков победили в сингл-миксте на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков одержали победу в сингл-миксте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.
Кубок IBU по биатлону-2021/22
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Сингл-микст
1. Россия (Евгения Буртасова, Антон Бабиков) – 39.39,2 (0+9)
2. Швеция (Элизабет Хогберг, Виктор Брандт) – 25,7 (0+5)
3. Италия (Ребекка Пасслер, Патрик Браунхофер) – 45,2 (0+5)
4. Франция (Лу Жанмонно Лоран, Эмильен Клод) – 58,4 (1+10)
5. Австрия (Кристина Оберталер, Магнус Оберхаузер) – 1.14,1 (2+9)
6. Германия (Юлиане Фрювирт, Юстус Штрелов) – 1.18,1 (2+7)...
8. Норвегия (Каролине Кноттен, Йоханнес Дале) – 1.28,8 (4+11)