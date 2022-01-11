Сборные не будут отстраняться от участия в Пекине-2022 в случае заражения коронавирусом одного из членов команды

Сборные не будут отстраняться от участия в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине в случае заражения коронавирусом одного из членов команды.

Об этом сообщил Международный олимпийский комитет.

Если спортсмен сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде, он будет изолирован в больнице или изоляторе. Условия выхода из изоляции во время Олимпиады — два отрицательных теста на с интервалом не менее 24 часа, температура тела в норме в течение трех дней подряд, отсутствие симптомов коронавируса.

При этом все члены команды, близко контактировавшие с зараженным, смогут продолжить участвовать в соревнованиях при соблюдении целого ряда правил ковидного протокола.

Близкими контактами на Играх в Пекине будут считаться те, кто имел длительный контакт (в течение 15 минут и более) с человеком, у которого положительный тест на COVID-19, в пределах одного метра, без маски на лице, за два дня до появления симптомов у человека или за два дня до того, как он сдал положительный тест и был изолирован.

Спортсмены, подтвержденные как близкие контакты, смогут и дальше участвовать в при отрицательных тестах на коронавирус, если будут: соблюдать карантин, постоянно носить маску, принимать пищу в одиночестве, держать дистанцию в 2 метра от остальных людей, проверять температуру тела три раза в день, сдавать ПЦР-тесты каждые 12 часов и за 6 часов до соревнований.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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