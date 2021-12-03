🥇 Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU, Буртасова – 4-я, Гореева – 8-я, Дербушева – 14-я, Носкова – 29-я, Гербулова – 30-я

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Кубок IBU по биатлону-2021/22
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Женщины
Спринт
1. Анастасия Шевченко (Россия) – 21.39,3 (0)
2. Паула Боте (Франция) – 0,3 (0)
3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 6,1 (0)
4. Евгения Буртасова (Россия) – 8,2 (0)
5. Камиль Бенед (Франция) – 17,3 (0)
6. Франциска Хильдебранд (Германия) – 17,7 (1)
7. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 19,4 (0)
8. Анастасия Гореева (Россия) – 30,3 (1)
9. Элизабет Хогберг (Швеция) – 31,3 (0)
10. Екатерина Бех (Украина) – 49,5 (1)
11. Юлиане Фрювирт (Германия) – 53,5 (1)
12. Сара Андерссон (Швеция) – 56,2 (1)...
14. Тамара Дербушева (Россия) – 1.06,7 (0)...
29. Екатерина Носкова (Россия) – 1.27,7 (2)
30. Наталья Гербулова (Россия) – 1.27,9 (2)