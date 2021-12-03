🥇 Шевченко выиграла спринт на Кубке IBU, Буртасова – 4-я, Гореева – 8-я, Дербушева – 14-я, Носкова – 29-я, Гербулова – 30-я

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. 

Кубок IBU по биатлону-2021/22

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Женщины

Спринт

1. Анастасия Шевченко (Россия) – 21.39,3 (0)

2. Паула Боте (Франция) – 0,3 (0)

3. Каролине Кноттен (Норвегия) – 6,1 (0)

4. Евгения Буртасова (Россия) – 8,2 (0)

5. Камиль Бенед (Франция) – 17,3 (0)

6. Франциска Хильдебранд (Германия) – 17,7 (1)

7. Лу Жанмонно Лоран (Франция) – 19,4 (0)

8. Анастасия Гореева (Россия) – 30,3 (1)

9. Элизабет Хогберг (Швеция) – 31,3 (0)

10. Екатерина Бех (Украина) – 49,5 (1)

11. Юлиане Фрювирт (Германия) – 53,5 (1)

12. Сара Андерссон (Швеция) – 56,2 (1)...

14. Тамара Дербушева (Россия) – 1.06,7 (0)...

29. Екатерина Носкова (Россия) – 1.27,7 (2)

30. Наталья Гербулова (Россия) – 1.27,9 (2) 

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