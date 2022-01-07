Каминский о состоянии Латыпова: «У Эдуарда только легкий насморк, на сборе в Болгарии он проживал с супругой»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов Оберхоф Рупольдинг коронавирус Здоровье Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о состоянии Эдуарда Латыпова, который сдал положительный тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе. 

«У Эдуарда только легкий насморк. На сборе в Болгарии была легкая простуда. Там он проживал также в отдельном номере с супругой», — сказал Каминский.

Латыпов пропустит этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге

Ковид у Латыпова: когда ему разрешат стартовать, почему «Спутник» не спас от долгого карантина и как все это бьет по сборной России?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные