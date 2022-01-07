Каминский о состоянии Латыпова: «У Эдуарда только легкий насморк, на сборе в Болгарии он проживал с супругой»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о состоянии Эдуарда Латыпова, который сдал положительный тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в Оберхофе.
«У Эдуарда только легкий насморк. На сборе в Болгарии была легкая простуда. Там он проживал также в отдельном номере с супругой», — сказал Каминский.
Латыпов пропустит этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.
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