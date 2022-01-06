Дмитрий Губерниев: «Сборная России сдала внеочередные тесты на ковид. Если будет еще один положительный – весь коллектив могут закрыть и на старт не выпустить»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что российские биатлонисты сдали внеочередные тесты на коронавирус после того, как тест Эдуарда Латыпова оказался положительным. 

Латыпов сдал положительный тест на этапе Кубка мира в Оберхофе. Второй тест биатлониста также показал положительный результат. 

«Латыпов пропустит еще и Рупольдинг! Антхольц под вопросом! Остался Эдик без стартов до Пекина!

Но в спорте иногда важно вовремя заболеть,тем более ковид у россиянина бессимптомный! На Олимпиаде будет сложно, но никакие враги и вирусы не сломят нас! Латыпов, верим! Здоровья!

Кстати, вся наша биатлонная сборная сдала внеочередные тесты! Если будет еще один положительный, весь коллектив могут закрыть и на старт не выпустить. Такие ныне времена. Всем здоровья!» – написал Губерниев в телеграме. 

Латыпов – герой биатлона из деревни. Ему грозил дисквал за мельдоний – не было денег, и Эдик хотел продать корову

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