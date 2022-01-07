IBU о Латыпове: «Непривитые лица с положительным результатом теста помещаются в карантин на 14 дней. Это действующее законодательство в Германии»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России IBU Эдуард Латыпов коронавирус Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов должен будет провести на карантине 14 дней, сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU). 

Ранее Латыпов сдал два положительных теста на коронавирус на этапе Кубка мира в Оберхофе. 

«Согласно правилам, непривитые лица с положительным результатом теста помещаются в карантин на 14 дней без возможности пройти тест вне этого карантина.

Это действующее законодательство в Германии, это правила, которым следуют власти», – заявили в IBU.

Второй тест Эдуарда Латыпова на коронавирус также оказался положительным

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