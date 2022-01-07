IBU о Латыпове: «Непривитые лица с положительным результатом теста помещаются в карантин на 14 дней. Это действующее законодательство в Германии»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов должен будет провести на карантине 14 дней, сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Латыпов сдал два положительных теста на коронавирус на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Согласно правилам, непривитые лица с положительным результатом теста помещаются в карантин на 14 дней без возможности пройти тест вне этого карантина.

Это действующее законодательство в Германии, это правила, которым следуют власти», – заявили в .

Второй тест Эдуарда Латыпова на коронавирус также оказался положительным