Второй тест Эдуарда Латыпова на коронавирус также оказался положительным

Второй тест российского биатлониста на коронавирус также показал положительный результат.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского.

Сегодня стало известно, что один из ковид-тестов Латыпова дал положительный результат. При этом два предыдущих ПЦР-теста были отрицательными, поэтому Латыпов сдал дополнительный тест.

Биатлонист был изолирован от команды и пропустит гонки этапа Кубка мира в .

Латыпов – герой биатлона из деревни. Ему грозил дисквал за мельдоний – не было денег, и Эдик хотел продать корову