Анфиса Резцова: «Те, кто хочет отменить Олимпиаду, преследует свои цели. Это все политика. У них свои игры, но я в это не лезу»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о сторонниках отмены зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Не надо ничего отменять! Конечно, те, кто хочет отменить Олимпиаду, преследует свои цели.

Это все политика. У них свои игры, но я в это не лезу», – сказала Резцова.

Олимпиада должна пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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