США отправят дипломатов в Пекин для оказания консульской помощи участникам Игр. Об отмене дипломатического бойкота речь не идет

Американские дипломаты отправятся в Пекин, чтобы оказать консульскую поддержку участникам зимней Олимпиады-2022.

Заявку на получение китайской визы подали 18 официальных лиц США. Однако речь не идет об отмене дипломатического бойкота, о котором американские власти объявили ранее.

«Мы намерены предоставлять услуги консульской и дипломатической защиты, чтобы гарантировать безопасность наших спортсменов, тренеров и персонала, а также обеспечить доступ к услугам, которые мы предоставляем всем гражданам США за рубежом», – цитирует The South China Morning Post заявление госдепартамента США.

«Наша позиция, о которой мы ранее объявили в этом месяце, остается прежней и не будет меняться. У нас не будет никакого официального дипломатического представительства в Китае с учетом геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне, а также любых других нарушений», – добавили в госдепартаменте.

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