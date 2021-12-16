«Это бьет по спортсменам». Дональд Трамп выступил против бойкота Олимпиады-2022 в Пекине

Теги Пекин-2022 Политика Москва-1980 Р-Спорт Дональд Трамп Биатлон

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте Игр: Америка не отправит политиков в Китай, но спортсмены смогут участвовать в Играх.

Трамп напомнил, что в 1980 году США бойкотировали московскую Олимпиаду.

«Нет, потому что я видел, как это сделал (президент) Джимми Картер, и это было ужасно. Это бьет по спортсменам. Мы в состоянии предпринять гораздо более мощные меры

Я хочу видеть участие США. Я думаю, что они (спортсмены) поедут и выиграют все золото, серебро и бронзу», – приводит слова Трампа «Р-Спорт» со ссылкой на эфир телеканала Fox.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиаде-2022 светит гранд-бойкот (дипломатический): 4 страны в отказе, Европа пока думает – Китай ответил угрозами и цензурой

Как выглядят лагеря, куда Китай согнал уйгуров, и что там творится? За это Олимпиада-2022 получила бойкот

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные