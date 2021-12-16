«Это бьет по спортсменам». Дональд Трамп выступил против бойкота Олимпиады-2022 в Пекине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не поддерживает бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее США объявили о дипломатическом бойкоте Игр: Америка не отправит политиков в Китай, но спортсмены смогут участвовать в Играх.

Трамп напомнил, что в 1980 году США бойкотировали московскую .

«Нет, потому что я видел, как это сделал (президент) Джимми Картер, и это было ужасно. Это бьет по спортсменам. Мы в состоянии предпринять гораздо более мощные меры

Я хочу видеть участие США. Я думаю, что они (спортсмены) поедут и выиграют все золото, серебро и бронзу», – приводит слова Трампа со ссылкой на эфир телеканала Fox.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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