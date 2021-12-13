Австрийские политики отказались от поездки на Олимпиаду в Пекин из-за ситуации с ковидом

Канцлер Австрии Карл Нехаммер отказался от поездки на зимние Олимпийские игры в Пекин.
Ранее США, Австралия, Канада и Великобритания объявили о дипломатическом бойкоте Игр, однако в Австрии объяснили свой отказ рисками пандемии.
«Никто из высокопоставленных политиков Австрии не посетит Олимпийские игры в Китае. Но это не связано не с дипломатическим протестом или бойкотом, а с жесткими антиковидными ограничениями в Китае», – сказал Нехаммер в интервью Die Welt.
В то же время вице-канцлер Австрии Вернер Коглер ранее заявлял, что воздержится от поездки в Пекин именно по политическим причинам.
Зимние Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
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