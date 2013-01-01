Тура Бергер возглавила общий зачет Кубка мира-2013/14 по биатлону после дисквалификации Зайцевой. Лидером была Мякяряйнен

Международный союз биатлонистов (IBU) обновил результаты общего зачета женского Кубка мира за сезон-2013/14.

Об этом свидетельствуют протоколы IBU от 23 ноября 2021 года, согласно которым новым лидером тотала стала норвежка Тура Бергер – в ее активе 868 очков.

Изначально первое место занимала финка Кайса Мякяряйнен, которая сейчас переместилась на вторую строчку (863 очка).

Причиной пересмотра стала дисквалификация россиянки Ольги Зайцевой за допинг – ее результаты, показанные с Олимпиады-2014 в Сочи и до завершения карьеры, были аннулированы.

В этот период входят мартовские гонки женского Кубка мира-2013/14. Предполагается, что в соревнованиях с участием Зайцевой Бергер потеряла больше очков, чем Мякяряйнен.

У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками