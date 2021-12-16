Александр Тихонов: «В России и так никуда не ходят, а с Fan ID и подавно не будут. Лучше бы власти об этом позаботились, равно как о законе о допинге»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал принятие закона о Fan ID.

«Французы на своем этапе Кубка мира по биатлону разрешили присутствие зрителей на трибунах. Биатлон настолько популярен, что там полные трибуны. Да и россиянам смотреть больше нечего – не футбол же, двоечников этих.

Но при этом в России принимают закон о введении электронных карт, без которых нельзя будет попасть на любое спортивное соревнование.

В России и так никуда не ходят, а с Fan ID и подавно не будут. Лучше бы власти об этом позаботились, равно как о законе о допинге», – сказал Тихонов.