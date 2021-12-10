Кубок мира. Спринт. Латыпов стартует 7-м, Йоханнес Бо – 12-м, Томшин – 25-м, Логинов – 37-м, Халили – 45-м, Поварницын – 94-м, Серохвостов – 95-м

17 декабря на четвертом этапе Кубка мира в Анси пройдет мужская спринтерская гонка. За Россию выступят , , Василий Томшин, , и .

Кубок мира

Анси

Спринт

Мужчины

Начало – 16:15 по московскому времени.

1.Фабьен Клод (Франция)

2. Роман Реес (Германия)...

7. Эдуард Латыпов (Россия)

8. Дмитрий Лазовский (Беларусь)...

12. Йоханнес Бо (Норвегия)...

14. Симон Эдер (Австрия)...

16. Себастьян Самуэльссон (Швеция)...

18. Йоханнес Кюн (Германия)...

21. Тарьей Бо (Норвегия)...

24. Мартин Понсилуома (Швеция)

25. Василий Томшин (Россия)

26. Антон Смольский (Беларусь)...

29. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

30. Лукас Хофер (Италия)

31. Кентен Фийон-Майе (Франция)

32. Филипп Наврат (Германия)...

34. Эмильен Жаклен (Франция)...

37. Александр Логинов (Россия)...

39. Симон Дестье (Франция)...

45. Карим Халили (Россия)...

51. Бенедикт Долль (Германия)...

62. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)...

94. Александр Поварницын (Россия)

95. Даниил Серохвостов (Россия)