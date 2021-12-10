Кубок мира. Эстафета. Томшин, Серохвостов, Логинов и Латыпов побегут за Россию

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12 декабря на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене пройдет мужская эстафета. В составе сборной России побегут Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Дата проведения
12 декабря, 13.45
Онлайн гонки

Этап 3, Хохфильцен, Австрия. Эстафета

Россия (№3): Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Франция (№2): Фабьен Клод, Симон Дестье, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

Германия (№4): Эрик Лессер, Йоханнес Кюн, Роман Реес, Филипп Наврат.

Украина (№5): Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.

Швеция (№7): Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Малте Стефанссон, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№17): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб.

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