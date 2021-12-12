Владимир Путин – Си Цзиньпину: «Мы неизменно поддерживаем друг друга в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения»

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что планирует лично посетить церемонию открытия Олимпиады-2022 в Китае.

«Уважаемый друг! Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Рассчитываю, что в феврале следующего года мы наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, а затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», – сказал Путин.

«Я ожидаю того, что через месяц вы посетите Китай с визитом и примете участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине 2022 года. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», – ответил Си Цзиньпин.

«Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения», – добавил президент РФ.

Игры в пройдут с 4 по 20 февраля.

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