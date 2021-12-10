«Сезон без медалей или год без секса? Год без секса». Светлана Миронова ответила на вопросы блиц-интервью

Журналисты «Матч ТВ» Илья Трифанов и Дмитрий Занин взяли шуточное блиц-интервью у российской биатлонистки .

– Девичья фамилия .

– Воронина.

– В каком году была Олимпиада Токио-2020.

– 2021.

– Кто красивее – Серохвостов или Халили?

– Оба красавчики.

– Когда Гараничев вернется на мира?

– Завтра.

– Бежишь в подъем, а Загурский кричит: быстрее. Твои действия?

– Быстрее бегу.

– Почему Сливко отказалась выступать на Кубке мира?

– Не захотела, может быть.

– Она не отказывалась. Два любых биатлониста?

– Самуэльссон и .

– Сезон без медалей или год без секса?

– Год без секса.

– Что ты привезешь с Олимпиады в ?

– Впечатления.

– А могла бы медаль.

– И медаль хочу.

– Где Настя Загоруйко?

– Дома, – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».