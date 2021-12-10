«Сезон без медалей или год без секса? Год без секса». Светлана Миронова ответила на вопросы блиц-интервью

Журналисты «Матч ТВ» Илья Трифанов и Дмитрий Занин взяли шуточное блиц-интервью у российской биатлонистки Светланы Мироновой.
– Девичья фамилия Тамары Ворониной.
– Воронина.
– В каком году была Олимпиада Токио-2020.
– 2021.
– Кто красивее – Серохвостов или Халили?
– Оба красавчики.
– Когда Гараничев вернется на Кубок мира?
– Завтра.
– Бежишь в подъем, а Загурский кричит: быстрее. Твои действия?
– Быстрее бегу.
– Почему Сливко отказалась выступать на Кубке мира?
– Не захотела, может быть.
– Она не отказывалась. Два любых биатлониста?
– Самуэльссон и Тарьей Бо.
– Сезон без медалей или год без секса?
– Год без секса.
– Что ты привезешь с Олимпиады в Пекине?
– Впечатления.
– А могла бы медаль.
– И медаль хочу.
– Где Настя Загоруйко?
– Дома, – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».