«Дипломатический бойкот – важнейший шаг. На этом действия не должны заканчиваться». Human Rights Watch поддержала политику США против Пекина-2022

Теги Пекин-2022 Политика Джо Байден Биатлон

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) поддержала решение властей США объявить дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

«Объявленный администрацией Байдена дипломатический бойкот – важнейший шаг в отношении преступлений китайского правительства против человечности, направленных против уйгуров и других тюркских общин.

Но на этом действия не должны заканчиваться», – заявила глава HRW по Китаю Софи Ричардсон.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?

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