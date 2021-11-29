Губерниев о словах Анфисы Резцовой: «В свое время подобным образом говорили про Пугачеву. Мне грустно, когда ветераны превращаются в пустословов»

Теги Александр Тихонов сборная России Дмитрий Губерниев Анфиса Резцова Анатолий Хованцев Евгений Гараничев Спорт-Экспресс контент Биатлон

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на слова трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Он и обо мне много гадостей говорил. Человек считает себя Богом», – заявила Резцова после того, как Губерниев отметил, что ему «нет дела» до слов бывшего тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева. Последний считает, что критика Губерниева в адрес Евгения Гараничева унизительна для спортсмена.

«Сейчас любой человек типа Анфисы Резцовой или Александра Тихонова знает, что их будут обсуждать, только если они скажут что-то про меня. В свое время люди подобным образом говорили про Пугачеву. Их цитировали не потому, что они что-то из себя представляют, а из-за Аллы Борисовны.

Мне грустно, когда ветераны превращаются в пустословов. Эти люди все говорят и говорят на протяжении нескольких месяцев, какой я ужасный, но они ловят каждое мое слово.

Я хороший комментатор, качественно делаю свою работу. Они все это прекрасно знают. Что им еще остается делать? Резцова ведь не смотрит другие каналы, она естественно смотрит тот, где комментирую я!» – сказал Губерниев.

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