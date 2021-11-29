Анфиса Резцова о словах Губерниева про Хованцева: «Он и обо мне много гадостей говорил. Человек считает себя Богом»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о словах комментатора о бывшем главном тренере сборной России по биатлону .

Хованцев заявил, что критика Губерниева в адрес унизительна для спортсмена.

«Мне нет никакого дела до слов Хованцева. Он на пенсии», – ответил Губерниев.

«Губерниев и обо мне много гадостей говорил. Я не хочу его оскорблять, но он человек, который считает себя Богом.

Это не то что не по-мужски, это не по-человечески! То, что у человека немерено денег, не дает ему права унижать и оскорблять других», – сказала Резцова.