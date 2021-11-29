Анфиса Резцова о словах Губерниева про Хованцева: «Он и обо мне много гадостей говорил. Человек считает себя Богом»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Анфиса Резцова Анатолий Хованцев Евгений Гараничев Спорт-Экспресс натив Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о словах комментатора Дмитрия Губерниева о бывшем главном тренере сборной России по биатлону Анатолии Хованцеве.

Хованцев заявил, что критика Губерниева в адрес Евгения Гараничева унизительна для спортсмена.

«Мне нет никакого дела до слов Хованцева. Он на пенсии», – ответил Губерниев.

«Губерниев и обо мне много гадостей говорил. Я не хочу его оскорблять, но он человек, который считает себя Богом.

Это не то что не по-мужски, это не по-человечески! То, что у человека немерено денег, не дает ему права унижать и оскорблять других», – сказала Резцова.

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