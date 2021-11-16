Олимпийская сборная России на Играх-2022 выступит под аббревиатурой ROC. Вместо гимна будет звучать концерт Чайковского

Теги МОК Олимпийская сборная России Пекин-2022 Матч ТВ Биатлон

Олимпийская сборная России на Играх-2022 в Пекине выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. 

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Международный олимпийский комитет (МОК). 

В качестве флага команды будет использоваться флаг Олимпийского комитета России. На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему ROC. 

Вместе национального гимна в честь побед российских атлетов будет звучать фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. 

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