Валентина Матвиенко: «Считаю неприемлемыми призывы к бойкоту Олимпиады в Пекине. Подобные высказывания противоречат олимпийским принципам»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась мнением о призывах к бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривает возможность дипломатического бойкота Игр. Сообщалось, что об аналогичной мере может объявить Великобритания. К бойкоту также призывала группа депутатов парламента Литвы.

«Особенно печально слышать риторику конфронтации со стороны коллег по парламентскому сообществу. В частности, считаю неприемлемыми призывы с высоких трибун к бойкоту зимней Олимпиады в Пекине.

Подобные высказывания противоречат духу парламентаризма так же, как и олимпийским принципам», – сказала Матвиенко на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием РФ и Всекитайским собранием народных представителей (парламентом) Китая.

в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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