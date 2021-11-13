Анфиса Резцова: «Шашилов тащит своих. Пока творится такой бардак, результата не будет. Дай мне волю, я бы его сама «пристрелила»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала итоги первой контрольной гонки женской сборной России по биатлону.

Сегодня Светлана Миронова и Лариса Куклина победили в спринте, показав одинаковое время. Дочь Резцовой – Кристина – заняла пятое место. 16 ноября девушки пробегут масс-старт.

«Мы буквально позавчера общались с Кристиной, она говорила, что чувствовала себя нормальненько. То, что она больше 20 секунд проиграла Куклиной и Мироновой, это что-то странно. Даже не знаю, что там было с хронометражем. Может, так удобно Шашилову, чтобы его девочки были первыми?

Он уже месяц назад озвучил, что возьмет своих людей в сборную. Два часа выкладывали результаты? Это очень долго и ненормально. Это все подозрительно. Сегодня я просто не в курсе деталей произошедшего, а месяц назад на совещании я точно знаю, как Шашилов продвигал своих пятерых девочек. Должен быть честный и справедливый отбор. Я в эти результаты не верю.

Кристюша завтра все докажет, хотя на психику ей уже надавили. Ее душат и хотят отправить на Кубок IBU. По чемпионату России Кристина железно проходит на Кубок мира. А теперь ее хотят отстегнуть. Это что за беспредел? Дай мне волю, я бы Шашилова сама «пристрелила». Хотя я плохо стреляю, но здесь бы не промазала. Честно.

Я всегда за правду и справедливость. Пять промахов Казакевич? Он просто берет всех своих. В свое время нашу команду возглавлял тюменский тренер Леонид Гурьев. Он тащил своих тюменских, та же Оля Мельник еле гребла ногами, но ее везде брал. Так и здесь Шашилов тащит своих. Пока творится такой бардак, никакого результата у сборной России не будет», – сказала Резцова.

Контрольная тренировка сборной России по биатлону. Миронова и Куклина победили, Нигматуллина – 6-я, Казакевич с пятью промахами – 15-я