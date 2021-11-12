Дмитрий Губерниев: «Анфиса Резцова часто дает комментарии не совсем в адекватном состоянии. Она приходила на эфир выпивши»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критических заявлениях трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в адрес тренера женской сборной России по биатлону .

«Дело в том, что Анфиса Резцова очень часто дает те или иные комментарии, находясь не совсем в адекватном состоянии. Поэтому я не стал бы близко к сердцу воспринимать слова Анфисы Анатольевны.

У меня были прецеденты, когда она приходила, например, на эфир выпивши. И, собственно говоря, об этой проблеме Анфисы Анатольевны все знают. Поэтому оставим за скобками ее слова», – сказал Губерниев.

Анфиса Резцова: «Шашилов тащит своих. Пока творится такой бардак, результата не будет. Дай мне волю, я бы его сама «пристрелила»