Дмитрий Губерниев: «Анфиса Резцова часто дает комментарии не совсем в адекватном состоянии. Она приходила на эфир выпивши»

Теги телевидение сборная России жен Дмитрий Губерниев Анфиса Резцова Михаил Шашилов Матч ТВ алкоголь и спорт Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критических заявлениях трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в адрес тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова

«Дело в том, что Анфиса Резцова очень часто дает те или иные комментарии, находясь не совсем в адекватном состоянии. Поэтому я не стал бы близко к сердцу воспринимать слова Анфисы Анатольевны. 

У меня были прецеденты, когда она приходила, например, на эфир выпивши. И, собственно говоря, об этой проблеме Анфисы Анатольевны все знают. Поэтому оставим за скобками ее слова», – сказал Губерниев. 

Анфиса Резцова: «Шашилов тащит своих. Пока творится такой бардак, результата не будет. Дай мне волю, я бы его сама «пристрелила»

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