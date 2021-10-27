Анфиса Резцова: «Страшно представить, как производится отбор в сборную России, может, там даже кто-то платит. На Олимпиаде медалей нам не видать»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о формировании состава сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира.

«В нашей сборной бардак уже очень давно творится. Виктор Шашилов (на самом деле имя Шашилова Михаил, у – Виктор – .ru), исполняющий обязанности главного тренера, набрал на Кубок мира своих спортсменов. Почти никто из сборников не выступал на чемпионате России. Никто не видел их летней подготовки.

Я не знаю, что творится в команде, какой-то ужас! Всегда был честный отбор, а сейчас черт знает что. На первый этап Кубка мира должны ехать сильнейшие биатлонисты на данный момент.

Нужно принимать решение по последнему контрольному выступлению, а не смотреть на то, кто нравится тренеру, а кто – нет. Страшно представить, как производится отбор в команду, может быть, там даже кто-то платит. Отсюда у нас возрастной беспредел и появляется! Молодых ребят даже не пробуют и не рассматривают. У нас в сборной России все незаменимые. Так нельзя делать! Именно поэтому результаты у нас всегда будут ужасными, а на предстоящей Олимпиаде медалей нам не видать», – сказала Резцова.

Кто поедет на Кубок мира? Логинов, Миронова (и почему-то Гараничев) без отбора, а юный талант потерял лыжи перед решающими гонками