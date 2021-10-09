Ольга Зайцева об аннулировании ее результатов в Сочи-2014: «Вы по мне соскучились, что ли? Это старая информация, решения озвучены в 2020-м»

Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала новость об аннулировании ее результатов в Сочи-2014.
Ранее Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады. Накануне Международный союз биатлонистов (IBU) официально аннулировал результаты россиянки на Играх.
«Это старая информация. Вы по мне соскучились, что ли? Давно ничего про меня не слышно? Все эти решения были озвучены в 2020 году.
После суда все распределили, что у нас отбирают медали. Никаких других решений не было, мне никто ничего иного не присылал. Я ничего добавить не могу», – сказала Зайцева.
У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками