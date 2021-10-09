Ольга Зайцева об аннулировании ее результатов в Сочи-2014: «Вы по мне соскучились, что ли? Это старая информация, решения озвучены в 2020-м»

Бывшая российская биатлонистка прокомментировала новость об аннулировании ее результатов в .

Ранее Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады. Накануне Международный союз биатлонистов ( ) официально аннулировал результаты россиянки на Играх.

«Это старая информация. Вы по мне соскучились, что ли? Давно ничего про меня не слышно? Все эти решения были озвучены в 2020 году.

После суда все распределили, что у нас отбирают медали. Никаких других решений не было, мне никто ничего иного не присылал. Я ничего добавить не могу», – сказала Зайцева.

У наших биатлонисток отобрали олимпийское серебро из-за Зайцевой – суд не поверил, что она ела соль ложками