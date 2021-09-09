Глава Башкирии: «Географические условия позволяют думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для зимней Олимпиады»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что регион может подготовить инфраструктуру для проведения зимней .

«Мы на летние (Игры) никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр.

У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые.

Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем», – сказал Хабиров.

Ранее сообщалось, что Башкирия рассматривает возможность подачи заявки на проведение зимних Игр в Уфе в 2030 году.