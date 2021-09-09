Глава Башкирии: «Географические условия позволяют думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для зимней Олимпиады»

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что регион может подготовить инфраструктуру для проведения зимней Олимпиады.
«Мы на летние (Игры) никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр.
У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые.
Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем», – сказал Хабиров.
Ранее сообщалось, что Башкирия рассматривает возможность подачи заявки на проведение зимних Игр в Уфе в 2030 году.